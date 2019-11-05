Политика
ИзвестияТрамп пожелал заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
Вашингтон хочет заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами. Об этом на вопрос корреспондента ТАСС заявил президент США Дональд Трамп.
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Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.ТАСС16:42
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Происшествия
СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
РБК 20:50
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
РИА Новости 14:42
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – не работает система сообщений.
Инфо24 08:59
Футбол
На Украине рассказали, как обворовали УЕФА
Восемь миллионов евро, выделенных УЕФА на поддержку футбола, были потрачены на строительство завода. Об этом рассказали украинские СМИ.
Аргументы недели вчера в 11:06
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости 18:04
Наука
Выяснен механизм отключения иммунитета вирусом Эбола
Во время новой научной работы исследователи выяснили механизм отключения иммунитета вирусом Эбола.
МедиаПоток 07:34
Общество
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии
Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол.
Российская газета 11:15
Общество
Москва вошла в число регионов с самым доступным дизельным топливом
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты больше всего дизельного топлива в сравнении с представителями других российских регионов.
Вечерняя Москва 18:22
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 02 ноября в 03:48
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Авто
Представлен обновленный Hyundai Grandeur
Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Политика
Более половины американцев одобряют импичмент Трампа
Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Известия 17:40
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия 20:10
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Общество
Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков
Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Государственная Дума РФ 12:55
Футбол
«Краснодар» избежал поражения от «Ростова» в матче РПЛ
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Энергетика
На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Экономика
Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году
Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 08:18