Политика

ИзвестияИзвестияТрамп пожелал заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Вашингтон хочет заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами. Об этом на вопрос корреспондента ТАСС заявил президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и КНР

Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.
ТАСС16:42

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Трамп заявил, что США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и КНР

ТАСС16:42

Трамп рассказал про переговоры с Россией и КНР по контролю над вооружениями

РИА Новости17:11

Трамп: США стремятся к сделке с Россией по контролю над вооружениями

RT на русском16:54

США планируют заключить новую сделку по контролю над вооружениями

Московский Комсомолец16:50

Трамп заявил о желании заключить с Россией и Китаем сделку по оружию

РБК18:25

Трамп пожелал заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Известия17:19

США стремятся заключить с РФ соглашение по контролю над вооружениями

РЕН ТВ16:40
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Происшествия

СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
РБК 20:50
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
РИА Новости 14:42
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – не работает система сообщений.
Инфо24 08:59
Футбол

На Украине рассказали, как обворовали УЕФА

Восемь миллионов евро, выделенных УЕФА на поддержку футбола, были потрачены на строительство завода. Об этом рассказали украинские СМИ.
Аргументы недели вчера в 11:06
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку

В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости 18:04
Наука

Выяснен механизм отключения иммунитета вирусом Эбола

Во время новой научной работы исследователи выяснили механизм отключения иммунитета вирусом Эбола.
МедиаПоток 07:34
Общество

Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии

Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол.
Российская газета 11:15
Общество

Москва вошла в число регионов с самым доступным дизельным топливом

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты больше всего дизельного топлива в сравнении с представителями других российских регионов.
Вечерняя Москва 18:22
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 02 ноября в 03:48
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Авто

Представлен обновленный Hyundai Grandeur

Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Политика

Более половины американцев одобряют импичмент Трампа

Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Известия 17:40
Политика

Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия 20:10
Хоккей

Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»

Спорт-Экспресс 06:17
Происшествия

В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена

Коммерсантъ 13:25
Общество

Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков

Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Государственная Дума РФ 12:55
Происшествия

В Ереване загорелся ангар на аэродроме «Эребуни»

Известия 09:35
Футбол

«Краснодар» избежал поражения от «Ростова» в матче РПЛ

Газета.Ru вчера в 10:29
Политика

Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Энергетика

На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Экономика

Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году

Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 08:18
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