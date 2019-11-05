Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

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Вашингтон хочет заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами. Об этом на вопрос корреспондента ТАСС заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп пожелал заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

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