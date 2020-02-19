Политика
Комсомольская правдаТрамп планировал помиловать Ассанжа в обмен на оправдание Москвы
Американский лидер Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. В обмен на заверения с его стороны, что Москва никак не причастна к утечке электронных писем Демократической партии.
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Как сообщает Guardian, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа основателю WikiLeaks передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.РБКвчера в 16:27
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В Белом доме опровергли информацию о «предложенном Ассанжу помиловании»
Российская газетавчера в 15:50
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