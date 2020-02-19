Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТрамп планировал помиловать Ассанжа в обмен на оправдание Москвы

Американский лидер Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. В обмен на заверения с его стороны, что Москва никак не причастна к утечке электронных писем Демократической партии.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Как сообщает Guardian
, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа основателю WikiLeaks передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.
РБКвчера в 16:27

Подробнее о событии

Экс-конгрессмен отрицает, что от лица Трампа предлагал Ассанжу помилование

ТАССвчера в 21:17

Трамп предлагал Ассанжу помилование за опровержение участия РФ во взломе серверов демократов

Интерфаксвчера в 13:43

Белый дом опроверг заявление о возможном помиловании Трампом Ассанжа

РБКвчера в 16:27

Экс-конгрессмен в США отрицает, что обсуждал с Ассанжем помилование

РИА Новостивчера в 18:17

В Белом доме опровергли информацию о «предложенном Ассанжу помиловании»

Российская газетавчера в 15:50

Обещание Трампа помиловать Ассанжа назвали ложью

Lenta.ruвчера в 16:20

Вашингтон опроверг планы Трампа помиловать Ассанжа

Московский Комсомолецвчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Чемпионат вчера в 03:32
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие

Киев заявил о 25 тысячах российских военных в Донбассе

Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
ИА Новороссия вчера в 13:40
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Шоу-бизнес

С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте

Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
Газета.Ru вчера в 14:45
Здоровье

Резко снизилось количество случаев заражения коронавирусом

Еще 117 человек скончались от нового вида вируса, при этом зафиксировано 516 случаев заражения.
Live24 вчера в 23:47
Здоровье

Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

Напомним, экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:00
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Музыка

Названы победители премии Brit Awards

Торжественная церемония вручения Brit Awards состоялась вечером 18 февраля в лондонском зале O2 Arena.
Российская газета вчера в 05:01
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл на Камчатку

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 20 февраля работает на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 22:18
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Футбол

«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»

«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 16:55
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 18 февраля в 04:48
Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

В Сирии, к северу от Алеппо, в районе, который недавно освободили от боевиков, были обнаружены подземные склады и штабы боевиков "Хайят Тахрир аш Шам"* (организация запрещена в России).
Газета.Ru вчера в 22:23
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY 18 февраля в 13:59
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru 18 февраля в 04:37
Происшествия

В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

РИА Новости вчера в 21:29
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Авто

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID

На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Актуальные Новости 18 февраля в 13:52
Футбол

«Газпром» выделил «Томи» 660 млн рублей

В сезоне-2016/17 клуб потерял спонсора «Роснефть» и покинул РПЛ с долгами на сумму более 600 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:50
Космос

«Россия обречена на наукометрию»

Используют ли наукометрию в других странах То, что министерство науки и формальные показатели существуют только в России — явное преувеличение.
Индикатор вчера в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
WikiLeaksБольше новостей по теме
Главное