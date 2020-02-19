Политика
Lenta.ruТрамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов. Об этом пишет издание The Guardian.
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Происшествия
В Германии при стрельбе убиты восемь человек
В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Экономика
В Оренбуржье снизилась величина прожиточного минимума
Добавим, по сравнению со II кварталом 2019 года отмечено снижение величины прожиточного минимума на душу населения — на 178 рублей.
Здоровье
Два человека скончались от коронавируса в Иране
Двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум.
Гаджеты
Intel Core i7-10700F протестирован в Cinebench: прямой конкурент Ryzen 7 3700X
Получается, что процессоры Intel Core i7 нового поколения станут прямыми конкурентами Ryzen 7 3000-й серии и будут позиционироваться как чипы для производительных игровых ПК, тогда как стоящие ступенькой выше 10-ядерные Core i9 скорее подойдут для рабочих систем, нежели для игровых.
Общество
Южно-Сахалинск хотят объединить с Корсаковом и Анивой
Экономика
МВФ: Украина теряет трудоспособное население
Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах.
Единоборства
Рамзан Кадыров подрался на улице с Александром Емельяненко
В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
Наука
Новая технология может производить электричество из воздуха
Как сообщает ToDay News Ufa, экологически чистая технология, названная Air-gen, является пневматическим генератором с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Музыка
В России рассекретили актрис, снявшихся в клипе солиста Rammstein
Стало известно, кто снимался в порнографическом клипе солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна.
Политика
Путин отправил Суркова в отставку
Президент Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Космос
Астрофизики МГУ определили массу чёрной дыры в центре галактики М87
Экономика
ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия
Банк России рассматривает возможность изменить порядок возврата денежных средств, списанных без согласия клиента кредитной организации, существующий механизм работает тяжело, сообщил замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Происшествия
В Омской области погиб бывший глава регионального минздрава
По данным портала «Новый Омск», местная полиция уточнила, что Ерофеев, вероятно, не справился с управлением снегохода, тот опрокинулся.
Политика
Путин: Ротация чиновников между Кремлем и кабмином приносит результат
Перемещение чиновников правительства РФ на работу в Кремль и направление сотрудников администрации президента для деятельности в правительство дает результат.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Автоспорт
Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид
Российский пилот команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов в Барселоне.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Происшествия
На Сахалине окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества с субсидиями
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
Театры
Константин Богомолов поставит «Кармен» в Пермском театре
Пермский театр оперы и балета предложил режиссёру Константину Богомолову поставить оперу Ж. Бизе «Кармен».
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Космос
Полет «Орла» к Луне: Гагарин бы плакал, Королев - рыдал
Через пять лет должен состояться первый пилотируемый полет российского космического корабля «Орел», разработка которого началась 11 лет назад.