Политика
Lenta.ruТрамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов. Об этом пишет издание The Guardian.
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Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Происшествия
Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау
Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Культура
Стартовали съемки исторического сериала «Грозный»
Телеканал "Россия 1" объявляет о запуске в производство сериала "Грозный" от создателей "Софии" и "Годунова".
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Футбол
Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе». в том числе Миранчук
Ну не должно возникать риска, что кто-то в РПЛ не доиграет сезон.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.
Наука
Лучшей защитой от контузии ученые признали столетнюю каску Адриана
Лучше всего от контузии защищает каска Адриана, а вот у остальных касок показатель защиты оказался практически одинаковым.
Авто
Lada Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили подземные укрепления боевиков в Анджаре
После освобождения населенного пункта Анджара к северу от Алеппо сирийские военные обнаружили несколько подземных укреплений боевиков.
Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Происшествия
Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно
Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, начали покидать лайнер, сообщает NHK.
Авто
Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe
В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Экономика
Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей
В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб. Этот документ был подготовлен Сбербанком совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), с копией дорожной карты ознакомились "Ведомости".
Общество
АТОР оценил потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов
По данным Аналитической службы АТОР, в 2019 г. в низкий сезон – с января по май – в Россию через туроператоров приезжало около 40 000 китайских туристов в месяц.