Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов. Об этом пишет издание The Guardian.
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Как сообщает Guardian
, защитник Ассанжа Эдвард Фитцжеральд в лондонском суде заявил, что подобное предложение от Трампа основателю Wikileaks передал бывший конгрессмен Дана Рорабахер в августе 2017 года.
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