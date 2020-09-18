Президент США выступил с предложением Джулиану Ассанжу о помиловании. В обмен основатель Wikilweaks должен рассекретить хакера, добывшего письма Хиллари Клинтон. О предложении Ассанжу сделки стало известно в ходе судебного разбирательства в Лондоне.

С чего всё началось Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон. Ведомости вчера в 09:06