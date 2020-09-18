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Аргументы недели
Аргументы недели

Трамп предложил Ассанжу помилование в обмен на хакерский источник

Президент США выступил с предложением Джулиану Ассанжу о помиловании. В обмен основатель Wikilweaks должен рассекретить хакера, добывшего письма Хиллари Клинтон. О предложении Ассанжу сделки стало известно в ходе судебного разбирательства в Лондоне.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. Об этом сообщает Reuters
 со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.
Ведомостивчера в 09:06
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Комсомольская правда

Трамп назвал условие для помилования Ассанжа

Комсомольская правдавчера в 10:48
РИА Новости

Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа

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ТАСС

Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года

ТАССвчера в 08:58
Коммерсантъ

Адвокат Ассанжа заявила, что Трамп предлагал помиловать его в обмен на раскрытие источников

Коммерсантъвчера в 08:50
RT на русском

Адвокат рассказала об условии Трампа для помилования Ассанжа

RT на русскомвчера в 09:32
РБК

Адвокат сообщил о предложении Трампа помиловать Ассанжа

РБКвчера в 08:35
Lenta.ru

Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Lenta.ruвчера в 08:19

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

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РИА Новостивчера в 02:31
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

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Вести.Ruвчера в 16:30

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

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Матч ТВ20:45

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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

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ТАССвчера в 07:41
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