Трамп предложил Ассанжу помилование в обмен на хакерский источник
Президент США выступил с предложением Джулиану Ассанжу о помиловании. В обмен основатель Wikilweaks должен рассекретить хакера, добывшего письма Хиллари Клинтон. О предложении Ассанжу сделки стало известно в ходе судебного разбирательства в Лондоне.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.
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Адвокат Ассанжа заявила, что Трамп предлагал помиловать его в обмен на раскрытие источников
Коммерсантъвчера в 08:50