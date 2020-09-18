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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Трамп предложил Ассанжу помилование за информацию

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения о хакерах, атаковавших сервера Национального комитета Демократической партии в 2016 году, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. Об этом сообщает Reuters
 со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.
Ведомостивчера в 09:06
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РИА Новости

Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа

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Комсомольская правда

Трамп назвал условие для помилования Ассанжа

Комсомольская правдавчера в 10:48
РБК

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Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год

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Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

Член Совета Федерации Алексей Пушков отверг обвинения Польши в адрес российской стороны в причастности к крушению самолета президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.
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Вести.Ru19:47
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Известиявчера в 15:18
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости17 сентября в 10:45
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