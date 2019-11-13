Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма предложения составляет $100 млрд, утверждают СМИ.
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

RT на русском00:25

WP узнала о предложенной Трампом Эрдогану сделке на $100 млрд

РБК00:21

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Известиявчера в 23:12

Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP

РИА Новостивчера в 21:29

Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400

Российская газетавчера в 21:08

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и решение вопроса санкций

Московский Комсомолецвчера в 20:49

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и решение вопроса санкций из-за С-400

ТАССвчера в 20:18
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
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