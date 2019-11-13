Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма предложения составляет $100 млрд, утверждают СМИ.
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С Западом или без него? Эрдоган делает выбор в Вашингтоне

ТАСС03:00

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

RT на русском00:25

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Известиявчера в 23:12

WP узнала о предложенной Трампом Эрдогану сделке на $100 млрд

РБК00:21

Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP

РИА Новостивчера в 21:29

Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400

Российская газетавчера в 21:08

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и решение вопроса санкций

Московский Комсомолецвчера в 20:49
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:17, Ашберн
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
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В Москве госпитализировали Клаву Коку после потери сознания

Super.ru вчера в 13:10
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Интерфакс 02:39
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Основателя Cirque du Soleil задержали за марихуану на Нукутепипи

РБК 03:13
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Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
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Афиша Daily 07 ноября в 19:01
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SM News вчера в 03:59
Происшествия

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РИА Новости 02:39
Происшествия

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Российская газета 02:51
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Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Армия и оружие

Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана

Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.
ТАСС 02:14
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика

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Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
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Авто

Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach

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Piter.tv вчера в 09:51
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Способность комнатных растений очищать воздух опровергнута

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