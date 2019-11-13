Политика
Газета.RuТрамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма предложения составляет $100 млрд, утверждают СМИ.
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Трамп предложил Турции торговую сделку и решение вопроса санкций из-за С-400
Российская газетавчера в 21:08
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и решение вопроса санкций
Московский Комсомолецвчера в 20:49
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Российская газета 02:25
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В Москве госпитализировали Клаву Коку после потери сознания
Super.ru вчера в 13:10
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Интерфакс 02:39
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Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
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Элон Маск готовит 100-местный звездолет для полетов на Луну и Марс
Элон Маск сказал, что для 100-местного пассажирского космического корабля потребуется топлива на $900 000, в то время как для НАСА топливо обойдется примерно в $1,3 млн.
SM News вчера в 03:59
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Происшествия
Житель Башкирии заставил своего 9-летнего сына бить журналиста
Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, на кадрах запечатлен момент, как бизнесмен из Нефтекамска призывает своего девятилетнего сына бить взрослого человека.
Российская газета 02:51
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»
РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.
ТАСС 02:14
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Авто
Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Реальное время вчера в 10:17
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.
Вести.Ru вчера в 22:38
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Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Армия и оружие
Израильские военные уничтожили командира «Исламского джихада» в Газе
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В День тотальной распродажи Alibaba заработала $38,4 млрд
Piter.tv вчера в 09:51
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Способность комнатных растений очищать воздух опровергнута
МедиаПоток 10 ноября в 04:59
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Кино
Стали известны новые супергерои будущих фильмов Marvel
По словам Файги, в новых фильмах Marvel поклонники увидят таких героев, как Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел, последняя из которых станет первым мусульманским персонажем.
iReactor вчера в 20:32
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
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Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме
Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.
Lenta.ru вчера в 23:41