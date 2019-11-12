Политика
Газета.RuТрамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма предложения составляет $100 млрд, утверждают СМИ.
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с чего всё началось
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер предложил своему турецкому коллеге торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Анкары за покупку российских ЗРК С-400.РИА Новости08:14
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и решение вопроса санкций
Московский Комсомолецвчера в 20:49
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