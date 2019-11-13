Политика
Газета.RuТрамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма предложения составляет $100 млрд, утверждают СМИ.
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и решение вопроса санкций
Московский Комсомолецвчера в 20:49
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Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
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На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
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Футбол
«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда
Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов.
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В Самарской области в ДТП погиб заместитель гендиректора «Прогресса»
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Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
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Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
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Вести.Ru 05:20
Общество
Медведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
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Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update
Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
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Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил запланированное на этой неделе размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
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В Екатеринбурге выступит лидер Rammstein Тилль Линдеманн
Globalcity.info 01:19
Армия и оружие
Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана
Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны.
ТАСС 02:14
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Экономика
До 10 миллиардов рублей принесет Петербургу сотрудничество с Роснано
Глава Петербурга заявил, что город рассчитывает получить по 4-5 миллиардов рублей по каждому из проектов.
Петербургский дневник 05:53
Общество
В России предложили сократить время использования шипованных шин
UsedCars.ru вчера в 06:53
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Экономика
Пенсионный фонд подал в суд на крупнейший интернет-магазин в России
Главное управление Пенсионного фонда России номер восемь по Москве и Московской области через суд потребовало от крупнейшего онлайн-ретейлера в стране Wildberries выплатить штраф в размере 10,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 06:11
Происшествия
Бизнесмен Деньгин задержан по делу экс-мэра Истры
По делу бывшего главы Истры Андрея Вихарева задержан предприниматель Алексей Деньгин, передаёт телеканал «РенТВ».
REGNUM 05:31
Общество
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Политика
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Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
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Джон Ледженд стал самым желанным мужчиной по версии People
Певец Джон Леджент стал самым желанным мужчиной по версии People.
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К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу
Lenta.ru 04:23
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ФСБ предупредила о возможных утечках из базы цифровых профилей россиян
Фото: Владимир Гердо / ТАСС Представители ФСБ усомнились в безопасности цифровых профилей россиян — в ведомстве считают, что перевод информации о жителях страны в электронную форму грозит утечкой данных, пишет "Коммерсант".
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