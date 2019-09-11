Политика
РБКТрамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. Об этом глава государства написал в Twitter.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 15:03, Вашингтон
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Армия и оружие
ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке
ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Авто
Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы
Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru 08:40
Армия и оружие
НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Взгляд.ру 12:20
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service вчера в 02:33
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Хоккей
«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат 14:29
Гаджеты
Цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для России
Российское подразделение компании Apple объявила цены на новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для России. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и «серый космос» с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.
iXBT.com вчера в 14:46
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол
Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» встретится с московским «Спартаком»
Самая титулованная команда страны встретится с челнинской рамках Кубка России.
Газета Единство 09 сентября в 06:13
Политика
МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину
Россия обеспокоена словами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявившего о намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину.
RT на русском 14:48
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Фигурное катание
Валиева сделала два четверных тулупа на тренировке
Российская фигуристка Камила Валиева исполнила два четверных прыжка в прокате произвольной программы на официальной тренировке этапа юниорского Гран-при в Челябинске.
Матч ТВ 08:50
Армия и оружие
Американский грузовой робот стал противотанковым
Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
N+1 09:31
Политика
Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.
РИА Новости 12:58
Футбол
Арда Туран получил тюремный срок
LiveSport.ru 06:52
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ей ребёнка.
Аргументы недели 14:53