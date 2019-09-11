Политика
РБКТрамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. Об этом глава государства написал в Twitter.
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Дональд Трамп в своем твиттере предложил Федеральной резервной системе (ФРС) опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне.РБКвчера в 10:27
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Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
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Политика
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RT на русском вчера в 20:07
Политика
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Ведомости 10 сентября в 15:19
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Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости вчера в 17:17
Футбол
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REGNUM 01:24
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
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Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Политика
Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.
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Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
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Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
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Звезда уверена, что с детьми нужно говорить о смерти.
Летидор вчера в 05:40
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Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.
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Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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Футбол
Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
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Ученые узнали причину набора веса с возрастом
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Советский музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, назвав его "нецензурщиной".
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