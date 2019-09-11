Финансы

РБКРБКТрамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже

Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. Об этом глава государства написал в Twitter.
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