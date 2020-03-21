Коронавирус

ИзвестияИзвестияТрамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.
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В КНДР сообщили о письме Трампа Ким Чен Ыну с предложением сотрудничества

РБК16:28

Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

Известия15:04

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

Коммерсантъ15:52

Впечатленный Ким Чен Ыном Трамп направил письмо лидеру КНДР

Московский Комсомолец15:18

Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru15:08

Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:06

Белый дом: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну по поводу борьбы с коронавирусом

ТАСС17:16
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Кино

Вышел трейлер второго сезона сериала «Реальные упыри»

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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

На прошлой неделе Ольга Куриленко в числе первых звезд решила рассказать миру о том, что заразилась коронавирусом.
StarHit.ru 15:00
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru вчера в 07:08
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
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Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
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Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
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Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса. Пристальное внимание и к общепиту.
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ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
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В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
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Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд

Запечатленное телескопом облако представляет большой интерес для ученых, так как звезды в нем формируются в изолированной среде.
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Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
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Netflix выпустил аниме по «Видоизмененному углероду»

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В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей

При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
РБК 19:16
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
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В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
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В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
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Диана Гурцкая согласилась снять черные очки

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Московской области, проводится проливка и разборка конструкций, сообщили ТАСС в МЧС.
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