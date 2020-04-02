Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Общество В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Здоровье В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.

Политика Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.

Политика Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Политика «Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Армия и оружие В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина Снаряд попал в ее дом, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Женщина 1940 года рождения скончалась от полученных травм.