Общество

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
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Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами

Газета.Ruвчера в 04:11

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБК31 марта в 21:36

Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

ТАСС31 марта в 19:21

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

RT на русском31 марта в 19:28

Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

Lenta.ru31 марта в 19:47

Трамп: страны — лидеры по нефтедобыче обсудят ситуацию на рынке

News.ru31 марта в 19:55

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Интерфакс31 марта в 19:31
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Общество

В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым вчера в 14:35
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
РИА Новости 01:15
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 18:37
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика

Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
ФАН вчера в 12:49
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Мать Лолиты стала жертвой нападения в Киеве из-за русского языка

Нападающий «на чистом украинском» спросил мать певицы, почему та разговаривает на «собачьем языке».
Слово и Дело вчера в 02:28
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
НГС24 вчера в 21:30
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона

В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Lenta.ru вчера в 14:41
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 31 марта в 06:08
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Единоборства

Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC

Metaratings 01:41
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

«Ъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне с предложением продлить нерабочий период в России на совещании с президентом выступили вице-президент Татьяна Голикова, а также глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.
BFM.ru 01:08
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Наука

В России разработали эффективный способ уничтожения коронавируса

МедиаПоток вчера в 01:51
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Футбол

УЕФА отложил возобновление еврокубков на неопределенный срок

Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести все матчи на неопределенный срок до дальнейшего уведомления.
Невские Новости вчера в 11:43
Армия и оружие

В ЛНР скончалась раненая при обстреле женщина

Снаряд попал в ее дом, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР. Женщина 1940 года рождения скончалась от полученных травм.
Вести.Ru 00:55
Армия и оружие

National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»

В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.
Discover24 31 марта в 02:52
Общество

В России осталось только 10 регионов без коронавируса

В десяти регионах РФ на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 12:45
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