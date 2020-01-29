Политика

РБКРБКТрамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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«Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

Взгляд.ру00:30

Amnesty International раскритиковала план Трампа по ближневосточному урегулированию

ТАСС00:48

Эксперт: Трамп навязывает Палестине план, который обернется против США

РИА Новостивчера в 16:42

Президент США обнародовал свой план выживания Палестины на одной земле с Израилем

Коммерсантъвчера в 15:42

Трамп раскрыл детали «сделки века»

РЕН ТВвчера в 13:11

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

РБКвчера в 13:46

«Сделка века»: Трамп отдал территорию Сирии Израилю

Рамблервчера в 14:53
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Общество

Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе

В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Российская газета вчера в 18:04
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия

Депутат заказала убийство своего мужа в Самарской области

Сотрудники ФСБ задержали женщину-депутата думы города Чапаевска, нанявшую киллера для убийства мужа.
VSE42.RU вчера в 08:23
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

ТАСС вчера в 10:18
Недвижимость

Девелоперы в Москве утроили темпы ввода новых офисов

Объем ввода новых офисов в Москве в прошлом году в три раза превысил показатели 2018-го.
РБК 00:00
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Капитал страны вчера в 13:39
Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° вчера в 12:02
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Футбол

Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение

Спорт день за днем вчера в 15:39
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Гаджеты

Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах

Дизайн iPhone 12, как видно по изображением, из-за угловатой металлической рамки напоминает iPhone 4 и 5. Дизайнер Джермейн Смит на рендерах для сайта LetsGoDigital сделал их такими не случайно.
Что происходит вчера в 06:06
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу

РБК вчера в 06:02
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru 27 января в 15:05
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Происшествия

В Твери высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело в отношении троих высокопоставленных сотрудников регионального МЧС.
Российская газета вчера в 13:41
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС вчера в 03:54
Футбол

«Милан» выиграл пять матчей подряд впервые за два года

В последний раз миланцы побеждали пять раз подряд два года назад – в феврале 2018-го.
ODDS.ru 01:10
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Lenta.ru вчера в 05:27
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Кино

Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Авто

Volkswagen раскрыл внешность нового Caddy

По предварительной информации, в линейку моторов нового Volkswagen Caddy войдут бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,0 и 1,5 л мощностью от 90 до 150 л.с. Дизельная линейка будет представлена двигателями мощностью 115 и 150 л.с. Также не исключается выпуск «мягких гибридов» — со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.
Тарантас Ньюс вчера в 00:16
Здоровье

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Газета.Ru 00:51
Хоккей

Первый в сезоне гол Зайцева помог «Оттаве» обыграть «Баффало»

Sport24.ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе

Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 13:57
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