Политика
РБКТрамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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Президент США обнародовал свой план выживания Палестины на одной земле с Израилем
Коммерсантъвчера в 15:42
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Общество
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе
В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
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На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
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Депутат заказала убийство своего мужа в Самарской области
Сотрудники ФСБ задержали женщину-депутата думы города Чапаевска, нанявшую киллера для убийства мужа.
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Историка Олега Соколова признали вменяемым
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Девелоперы в Москве утроили темпы ввода новых офисов
Объем ввода новых офисов в Москве в прошлом году в три раза превысил показатели 2018-го.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
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Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Общество
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Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
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Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Футбол
Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Гаджеты
Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах
Дизайн iPhone 12, как видно по изображением, из-за угловатой металлической рамки напоминает iPhone 4 и 5. Дизайнер Джермейн Смит на рендерах для сайта LetsGoDigital сделал их такими не случайно.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Происшествия
В Твери высокопоставленных сотрудников МЧС задержали за взятку
В Тверской области следователи возбудили уголовное дело в отношении троих высокопоставленных сотрудников регионального МЧС.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Футбол
«Милан» выиграл пять матчей подряд впервые за два года
В последний раз миланцы побеждали пять раз подряд два года назад – в феврале 2018-го.
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Кино
Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
Авто
Volkswagen раскрыл внешность нового Caddy
По предварительной информации, в линейку моторов нового Volkswagen Caddy войдут бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,0 и 1,5 л мощностью от 90 до 150 л.с. Дизельная линейка будет представлена двигателями мощностью 115 и 150 л.с. Также не исключается выпуск «мягких гибридов» — со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.
Здоровье
В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Хоккей
Первый в сезоне гол Зайцева помог «Оттаве» обыграть «Баффало»
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе
Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.