Политика

РБКРБКТрамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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