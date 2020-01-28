Политика
РБКТрамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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Политика
МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио
Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Здоровье
В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за восемь лет
С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Технологии
Мужчины окунули тестикулы в соевый соус ради науки и записали себя на видео
В социальной сети TikTok стал популярным новый челлендж, участники которого окунули тестикулы в различные жидкости, в том числе в соевый соус, и записали себя на видео.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Финансы
Совсем другое дело: рубль окончательно отвязался от цен на нефть
Из-за эпидемии коронавируса в Китае нефть дешевеет, валюты развивающихся стран слабеют, но рубль остается стабильным.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Экономика
Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Экономика
Fitch оценило последствия коронавируса для мировой экономики
Распространение коронавируса прежде всего окажет негативное влияние на экономики Таиланда, Вьетнама и Сингапура, а также Гонконга и Макао, так как в этих странах наиболее развиты самые уязвимые к эпидемиям области – туризм и сфера обслуживания, говорится в прогнозе рейтингового агентства Fitch «Интенсивность коронавируса будет влиять на корпорации, государства».
Теннис
Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек
Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».
Хоккей
Пятеро игроков СКА вызваны в сборную России на Евротур
Пять игроков петербургского СКА вызваны в сборную России по хоккею, которая в начале февраля выступит на третьем этап Евротура – Шведских играх.
Футбол
«Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече
Происшествия
Захарченко намерен вернуть свои миллиарды через суд
Иск о пересмотре решения о конфискации имущества на девять млрд рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подан в Никулинский суд Москвы.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Футбол
Эриксен официально стал членом команды Интера
28 января полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен официально стал игроком миланского "Интера". Об этом сообщается на сайте ФК.
Армия и оружие
Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией
Через КПП «Кафр-Лусейн» в сирийской провинции Идлиб прошла турецкая военная колонна, сообщают СМИ.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Общество
Владимир Путин поддержал зарубежные проекты ЛУКОЙЛа
Компания рассказала о планах на десять лет Президент России Владимир Путин в рамках рабочей встречи с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым поддержал развитие новых проектов компании в РФ и за рубежом.