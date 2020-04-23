с чего всё началось

Воздействие мощного света на коронавирус можно было бы использовать при лечении заразившихся пациентов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today.

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 29

Общество Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.

Здоровье Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.

Наука Смерчи на севере Евразии оказались регулярным явлением Климатологи создали полную базу данных смерчей, происходивших в России и 14 сопредельных государствах с X века по 2016 год, и установили, что, вопреки сложившимся представлениям о редкости смерчей на этой территории, они появляются регулярно, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам. 2

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