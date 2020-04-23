Коронавирус
РБКТрамп предложил лечить коронавирус при помощи света
Воздействие мощного света на коронавирус можно было бы использовать при лечении заразившихся пациентов. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп, передает USA Today.
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с чего всё началось
Как сообщает USA Today, замминистра науки и технологий Министерства внутренней безопасности Билл Брайан отметил, что свет может уничтожать вирус даже в воздухе.РЕН ТВвчера в 21:42
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Карантин вводят в Змеиногорском районе Алтайского края. Что это значит
В результате было принято решение – ввести карантин на территории Змеиногорского района.
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Спорт-Экспресс вчера в 15:38
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Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
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63 человека в Воронежской области лечатся от коронавируса на дому
В Воронежской области 63 пациента с коронавирусом COVID-19 лечатся на дому. Об этом сообщили в облправительстве.
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Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
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Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
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В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса
Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
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Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна вчера в 17:07
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МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости вчера в 21:40
Наука
Смерчи на севере Евразии оказались регулярным явлением
Климатологи создали полную базу данных смерчей, происходивших в России и 14 сопредельных государствах с X века по 2016 год, и установили, что, вопреки сложившимся представлениям о редкости смерчей на этой территории, они появляются регулярно, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам.
N+1 вчера в 12:11
Футбол
Вадим Васильев: «До начала пандемии „Монако“ вел переговоры со школами Головина»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о ходе переговоров монегасков с РФС и школами Александра Головина по поводу компенсационных выплат за трансфер полузащитника.
Матч ТВ 04:23
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Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР
Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
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Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
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Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Почти 9 тысяч человек за сутки обследовали в Петербурге на коронавирус
В Петербурге за последние сутки обследовали на наличие коронавирусной инфекции 8778 человек.
МР7.ру 04:03
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В Москве скончались 37 человек с коронавирусом
У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет.
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В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
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Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
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Lenta.ru вчера в 16:31
Экономика
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Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров.
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Экономика
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По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.
РИА Новости 02:27
Финансы
ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке
Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 03:18