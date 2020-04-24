Коронавирус
РБКТрамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. Ранее о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию также говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
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Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
Общество
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Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
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Общество
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
В Самарской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Самарской области скончался человек, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
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Авто
Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail
Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive 02:21
Наука
Смерчи на севере Евразии оказались регулярным явлением
Климатологи создали полную базу данных смерчей, происходивших в России и 14 сопредельных государствах с X века по 2016 год, и установили, что, вопреки сложившимся представлениям о редкости смерчей на этой территории, они появляются регулярно, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам.
N+1 12:11
Энергетика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
Происшествия
На Алтае подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 21 апреля 2020, 08:22 — REGNUM В Республике Алтай остаётся восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 21 апреля в 01:22
Шоу-бизнес
Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости 21:40
Происшествия
В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
Спорт
10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку
Гимнастки любят похвастать своей растяжкой, казалось бы, в самых необычных местах.
Чемпионат 21 апреля в 08:10
Экономика
Минэнерго США предлагает запретить импорт урана из России
Министерство энергетики США предлагает ограничить или запретить импорт российского урана по соображениям национальной безопасности.
ТАСС 22:20
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Интерфакс 05:32
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Футбол
«Шахтёр» ищет трёх тренеров, зарплата – от тысячи рублей
Солигорский «Шахтёр» приступил к поискам трёх тренеров.
Metaratings 13:49
Здоровье
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Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
Общество
Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
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Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
RT на русском 07:49
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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РИА Новости 07:41
Общество
В Саратовской области разрешили продавать рассаду
В Саратовской области расширяется перечень организаций, которым разрешено продолжать работу в условиях ограничений, введенных властями в связи с угрозой коронавируса.
Saratovnews 13:32
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21