Коронавирус

РБКРБКТрамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. Ранее о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию также говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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с чего всё началось

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи солнечного света

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новостивчера в 18:31

Подробнее о событии

Трамп: Солнечный свет убивает коронавирус за минуту

Комсомольская правдавчера в 18:51

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

РБКвчера в 20:39

Трамп предложил лечить больных COVID-19 солнечным светом

Российская газетавчера в 20:32

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:51

В США заявили, что солнечный свет уничтожает коронавирус в воздухе

РЕН ТВвчера в 21:42

Трамп назвал убийцу коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:48

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи солнечного света

РИА Новостивчера в 18:31
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,2K
Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
1K
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
2,9K
Экономика

ВТБ Капитал Форекс за I квартал увеличил число сделок на 12%

ВТБ Капитал Форекс по итогам I квартала 2020 года продемонстрировал рост числа сделок на 12% к показателю аналогичного периода прошлого года.
АК&М 22 апреля в 08:08
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Политика

Сессия Верховного Совета Хакасии сорвалась

Сессия ожидалась жаркая: помимо других вопросов в повестке был отчет главы Хакасии о проделанной работе.
ГТРК Хакасия 00:00
4
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
129
Политика

Российские дипломаты нашли половину из застрявших в США школьников

Российским дипломатам удалось отыскать только 42 школьников, ранее застрявших на территории США, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:30
156
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК вчера в 03:05
Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

ТАСС вчера в 03:04
18
Экономика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Игры

Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов

Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Экономика

Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 01:43
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Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

REGNUM 00:07
Экономика

ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы

Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 14:39
5
Общество

Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
13
Экономика

В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом

Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости вчера в 22:03
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
55
Общество

Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 апреля в 13:07
9K
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением.
Gorod48 вчера в 07:10
28
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,5K
Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 22 апреля в 08:38
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
10
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
5,2K
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Здоровье

В омском роддоме находятся 11 женщин с подозрением на коронавирус

В свой день рождения, 23 апреля, губернатор Александр Бурков вместе с главой регионального Минздрава Ириной Солдатовой побывал в роддоме № 4. Здесь готовят 105 коек для пациентов с подозрением на коронавирус.
Om1.ru вчера в 14:05
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Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
3K
Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости вчера в 11:17
18
Главное