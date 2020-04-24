Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.

с чего всё началось

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. Ранее о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию также говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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