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Газета.RuГазета.Ru

Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.В источнике
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«Кунг-флю»: Трамп предложил переименовать COVID-19 в «китайский грипп»

Московский Комсомолец23:27

Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

РБК23:21

Трамп предложил дать необычное название коронавирусу

РЕН ТВ21:07

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Известия21:42

Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Газета.Ru21:32

Трамп предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю»

ТАСС21:14

Трамп предложил переименовать COVID-19 в «кунг-флю» или «китайский грипп»

РИА Новости23:13
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В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ruвчера в 14:49
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Ограничения из-за коронавируса могут продлить в Челябинской области

В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что на 22 июня на территории Челябинской области зарегистрировано 6298 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 181,2).
Курс дела22 июня в 11:05
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300 деятелей искусства обвинили Голливуд в поддержке культа белой расы

Свыше 300 деятелей искусства, в числе которых актеры Идрис Эльба, Виола Дэвис и Октавия Спенсер, выдвинули обвинения в адрес Голливуда в восхвалении полиции, а также сохранении наследия культуры превосходства белой расы.
РЕН ТВ22:20
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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru22:47
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новостивчера в 13:39
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия22 июня в 06:36
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Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ruвчера в 06:43
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известиявчера в 15:57
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