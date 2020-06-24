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Газета.RuГазета.Ru

Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.В источнике
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Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Известия21:42

Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

РБК23:21

Трамп предложил переименовать COVID-19 в «кунг-флю» или «китайский грипп»

РИА Новости23:13

«Кунг-флю»: Трамп предложил переименовать COVID-19 в «китайский грипп»

Московский Комсомолец23:27

Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Газета.Ru21:32

Трамп предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю»

ТАСС21:14

Трамп предложил дать необычное название коронавирусу

РЕН ТВ21:07
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости19:39
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Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК17:46
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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUMвчера в 14:50
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Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe22 июня в 05:18
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Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ruвчера в 06:43
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Глава правительства РФ увеличил субсидию по переводу автомобиля на газ

Москва, 21 июня 2020, 13:14 — REGNUM Постановление об увеличении доли субсидии на расходы бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
REGNUM21 июня в 06:14
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Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время

Что касается повышения НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, то Сирота иронически назвал себя «пострадавшей стороной», поскольку его предприятие как раз и зарегистрировано как ИП.
Взгляд.ру02:15
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