Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности обнародовать стенограмму еще одного своего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер имел ввиду первый разговор глав государств после избрания Зеленского.

Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским

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