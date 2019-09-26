Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаТрамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности обнародовать стенограмму еще одного своего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер имел ввиду первый разговор глав государств после избрания Зеленского.
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Трамп предложил опубликовать стенограмму первого разговора с Зеленским

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Трамп предложил раскрыть еще один разговор с Зеленским

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Московский Комсомолецвчера в 19:36

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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