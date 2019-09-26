Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины. Об этом заявил Дональд Трамп, передает Washington Post. Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины.

Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Минюст США планирует начать расследование против Facebook Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Происшествия Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.

Недвижимость Взявших льготную ипотеку в ДФО могут обязать жить в купленной квартире Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что возможным условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке может оказаться срок проживания в купленной квартире.

Общество Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.

Футбол «Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Интернет «Яндекс.Переводчик» научился переводить разговоры В «Яндекс.Переводчике» появился режим диалога, который пригодится во время общения с иностранцами.

Футбол Ибрагимович забил с отрицательного угла Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.

Здоровье Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.

Космос Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

Наука Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.

Космос Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки» Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.

Технологии Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.