Политика
РБКТрамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины. Об этом заявил Дональд Трамп, передает Washington Post. Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Армия и оружие
Истребитель F-16 в Турции назвали «хламом» в сравнении с Су-35
По сравнению с российским Су-35 американский самолет в Сети назвали «хламом».
OAnews 10:36
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Минюст США планирует начать расследование против Facebook
Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 20:26
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском вчера в 16:36
Происшествия
Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым
Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.
Известия 08:37
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.
Газета.Ru 21:43
Недвижимость
Взявших льготную ипотеку в ДФО могут обязать жить в купленной квартире
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что возможным условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке может оказаться срок проживания в купленной квартире.
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru 22:51
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт 17:26
Интернет
«Яндекс.Переводчик» научился переводить разговоры
В «Яндекс.Переводчике» появился режим диалога, который пригодится во время общения с иностранцами.
Афиша Daily 12:25
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Футбол
Месси получил травму мышц бедра
РИА Новости 14:18
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru 06:42
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Космос
Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки»
Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.
Инфо24 13:48
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 14:02
Политика
Трамп и Дуда обсудили опасность «Северного потока-2»
США неоднократно высказывались против «Северного потока-2», будучи заинтересованными в продаже Европе своего сжиженного природного газа.
Евразия Daily вчера в 09:33