Политика

РБКРБКТрамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины. Об этом заявил Дональд Трамп, передает Washington Post. Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины.
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Трамп предложил опубликовать стенограмму первого разговора с Зеленским

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