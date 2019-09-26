Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины. Об этом заявил Дональд Трамп, передает Washington Post. Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины.

Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

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