с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов. По его словам, голосование по почте себя не оправдало, поэтому можно было бы перенести его, чтобы граждане могли "спокойно и безопасно" прийти на выборы, не опасаясь заразиться коронавирусом.

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 45

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа 1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. 1,3K

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,5K

Происшествия Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» 30 июля заявил, что он убедил актера Михаила Ефремова отказаться от признания вины по делу о ДТП в центре Москвы. 40

Политика Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений. 8

Энергетика Handelsblatt: Россия планирует стать водородной державой Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой. 5

Футбол Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.

Футбол Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Фигурное катание Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова заявила, что перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, чтобы научиться стабильно исполнять все четверные прыжки в своих программах.

Финансы Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. 431

Общество Bloomberg: 12 миллионам американцев грозит нищета Если не будут утверждены пособия по безработице, принят второй пакет стимулов и увеличены ежемесячные дотации на покупку продуктов питания, то миллионам американцев грозят тяжелые времена, заявил один из авторов исследования Грегори Ас. 1

Гаджеты Xiaomi представила Mi Smart Band 5 в России Xiaomi продала более 100 миллионов трекеров по всему миру, в мае этого года компания улучшила Mi Smart Band 4 и добавила туда оплату по NFC.

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 713