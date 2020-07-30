Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией

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