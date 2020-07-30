Политика
ТАССТрамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
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Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Экономика
В России предложили ввести единый оборотный налог
Министерство экономического развития России предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2%. Соответствующая инициатива содержится в разработанном ведомством проекте плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Парламентская газета 08:39
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма и ЛДНР
Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.
РИА Новости Крым 13:44
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Кино
Pixar выпустит новый мультфильм «Лука» летом 2021 года
NewInform 09:50
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Политика
Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в минский парк
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от участия в теледебатах в отсутствие действующего главы государства и предложила Александру Лукашенко провести дебаты в формате "один на один" в минском парке Дружбы народов.
ТАСС 10:41
Наука
Ученые заявили, что у всех динозавров один общий предок
Команда ученых проанализировала окаменевшие останки пизанозавра и пришла к выводу, что это травоядное животное существовало около 230 миллионов лет назад, в то же самое время, когда появились первые ящерообразные динозавры.
Амур.инфо 13:11
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Шоу-бизнес
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда
Lenta.ru 13:58
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Культура
Воронежцам показали третью концепцию реконструкции оперного театра
Вести Воронеж 12:03
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru вчера в 13:33
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53