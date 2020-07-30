Политика

РБКРБКТрамп предложил отложить выборы президента США

Президент предупредил, что при проведении выборов в 2020 году на основе голосования по почте они станут самыми «неточными и нечестными» в истории США. При этом еще в апреле Трамп заявлял, что не рассматривает возможности переноса выборов.
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Трамп предложил отложить выборы президента США

РБК09:17

Штаб Трампа назвал его слова о переносе выборов риторическими

Известия11:09

В штабе Трампа открестились от его слов о переносе выборов

РИА Новости11:02

Дональд Трамп просит о поддержке переноса даты выборов президента

Ёлдаш09:32

В штабе Трампа прокомментировали его твит о возможном переносе выборов

RT на русском11:17

Слуцкий считает, что Трамп хочет восстановить для себя хороший электоральный фон

ТАСС11:12

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США

Интерфакс09:09
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В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Авто

Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class

В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru вчера в 07:53
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Политика

Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Финансы

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд.
Известия 09:58
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
7
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

RuNews24.ru 10:51
7
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
3
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Общество

Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
35
Общество

Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации

Известия вчера в 10:02
6
Общество

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 10:39
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Гаджеты

Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15.
Megaobzor.com 07:31
1
Космос

Россия запустила на МКС собственный интернет

РИА Новости 11:11
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Здоровье

«Убийцей» сосудов и сердца назвали популярное в России блюдо

Популярное среди россиян блюдо врач-нутрициолог Мариса Мур назвала «убийцей» сосудов и сердца в организме человека, сообщает MedikForum со ссылкой на Express.
UfacityNews.ru 02:48
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Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Происшествия

Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
258
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки

Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета.
Коммерсантъ 10:56
2
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
11
Футбол

Кокорин приехал в офис «Спартака» для подписания контракта

Газета.Ru 10:17
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Общество

Гидрометцентр предупредил о минусовых температурах в августе

В нескольких регионах температура воздуха опустится до минусовых значений.
Русская Планета 11:08
Автоспорт

Тест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результат

Пилот команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пройдет повторное тестирование на коронавирус после неоднозначного результата теста на наличие инфекции, сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости 10:34
Общество

ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля

Федеральная служба безопасности 30 июля задержала в Петербурге депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля.
АБН 10:37
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