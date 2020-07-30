Политика
РБКТрамп предложил отложить выборы президента США
Президент предупредил, что при проведении выборов в 2020 году на основе голосования по почте они станут самыми «неточными и нечестными» в истории США. При этом еще в апреле Трамп заявлял, что не рассматривает возможности переноса выборов.
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Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru вчера в 07:53
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд
«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд.
Известия 09:58
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом
Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
RuNews24.ru 10:51
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Общество
Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Общество
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 10:39
Гаджеты
Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15.
Megaobzor.com 07:31
Космос
Россия запустила на МКС собственный интернет
РИА Новости 11:11
Здоровье
«Убийцей» сосудов и сердца назвали популярное в России блюдо
Популярное среди россиян блюдо врач-нутрициолог Мариса Мур назвала «убийцей» сосудов и сердца в организме человека, сообщает MedikForum со ссылкой на Express.
UfacityNews.ru 02:48
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов
По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю.
Российская газета 10:53
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая за кибератаки
Евросоюз ввел санкции против структуры Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) и четырех граждан России — их обвиняют в кибератаках, сообщается на сайте Европейского совета.
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о минусовых температурах в августе
В нескольких регионах температура воздуха опустится до минусовых значений.
Русская Планета 11:08
Автоспорт
Тест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результат
Пилот команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пройдет повторное тестирование на коронавирус после неоднозначного результата теста на наличие инфекции, сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости 10:34
Общество
ФСБ задержала депутата ЗакСа Петербурга Романа Коваля
Федеральная служба безопасности 30 июля задержала в Петербурге депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля.
АБН 10:37