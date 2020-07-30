Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
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Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.В источнике
Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?
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