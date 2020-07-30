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ТАСС
ТАСС

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Это станет большим затруднением для США. Задержать выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса

ТАСС09:39
РИА Новости

Трамп предложил отложить президентские выборы

РИА Новости09:33
REGNUM

Трамп выдвинул идею отложить президентские выборы в США

REGNUM09:18
RT на русском

Трамп допустил перенос президентских выборов в США

RT на русском09:14
Интерфакс

Трамп поднял вопрос переноса президентских выборов в США

Интерфакс09:09
Известия

Трамп допустил перенос выборов президента США

Известия09:02
РБК

Трамп предложил отложить выборы президента США

РБК09:17

Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
РИА Новости09:26
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Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
РИА Новости04:55
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Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник раскритиковал отечественного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна за оскорбления в адрес белоруса Андрея Орловского.
RT на русском28 июля в 11:00

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Пашинян ответил на обвинения о непризнании Крыма частью России

Пост главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симонян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах негативную реакцию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Евразия.Эксперт28 июля в 10:05
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Россия и Казахстан создадут комплекс для запуска ракет «Союз-5»

Как пояснили в «Роскосмосе», согласно проекту ракетный комплекс «Байтерек» должен быть создан на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для пусков ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».
Аргументы и Факты05:47

Дзюба назвал причины конфликта с нападающим «Спартака» Соболевым

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что причиной его конфликта с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым в полуфинале Кубка России стало поведение соперника на футбольном поле.
РБК спорт05:33