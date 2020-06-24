Коронавирус

ИнфоросТрамп предложил назвать новый коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп предложил назвать новый коронавирус "Ухань" или "Кунг-флю", вновь обратив внимание на то, что вспышка инфекции была зафиксирована в Китае.
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Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Газета.Ruвчера в 21:32

Трамп предложил переименовать COVID-19 в «кунг-флю» или «китайский грипп»

РИА Новостивчера в 23:13

Трамп предложил переименовать коронавирус: С названием COVID-19 американцы не справляются

Царьградвчера в 21:59

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Известиявчера в 21:42

Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

РБКвчера в 23:21

Трамп предложил назвать коронавирус нового типа «Ухань» или «Кунг-флю»

ТАССвчера в 21:14

Трамп предложил дать необычное название коронавирусу

РЕН ТВвчера в 21:07
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Общество

Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка

Комсомольская правда 05:04
2
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости 22 июня в 23:51
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Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
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Общество

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,6K
Политика

В Москве прошел юбилейный, 75-й Парад Победы

В Москве прошел главный Парад Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Будущее России. Национальные проекты 02:55
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
35
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
718
Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
3
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Политика

Лукашенко назвал Москву столицей родины

Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу.
News.ru 05:46
4
Общество

Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение

Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
1
Общество

В США призвали сносить статуи Христа из-за его белой кожи

ФАН 01:03
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Происшествия

Брат найденного залитым в бетон в Астрахани ребенка знал об убийстве

Старший брат 12-летнего мальчика, найденного залитым в бетон в Астрахани, знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 06:03
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
43
Политика

Ветераны оценили парад Победы на Красной площади

Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
647
Политика

Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
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Экономика

Тепличный комбинат на Бору построят к концу года

По данным регионального минсельхоза, за 2019 год производство овощей в Нижегородской области выросло на 4% до 196,1 тыс. тонн — таким образом, с запуском нового комплекса этот показатель должен вырасти еще на 9% от прошлогоднего уровня.
РБК Нижний Новгород 05:43
2
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Футбол

Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.
RT на русском 06:54
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
5,1K
Культура

Джон Уоррен ушел из программы «Поедем поедим» после съемок в Курске

Неугомонный британец был бессменным ведущим программы «Поедем, поедим!»
ТРК Сейм (Курск) 04:20
6
Армия и оружие

В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота

В параде Победы в Калининграде, чеканя шаг, прошли женщины-военнослужащие частей Балтийского флота.
Российская газета 05:44
Общество

ФПА обеспокоена поведением адвокатов по делу Ефремова

Совет ФПА подготовил заявление, в котором выразил обеспокоенность поведением адвокатов, которые комментируют уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Право.ру вчера в 13:07
8
Здоровье

Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка

News.ru 05:50
6
Космос

Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике

Некоторое время назад американские астрофизики обнаружили нечто странное в Антарктике — здесь были зафиксированы космические частицы, которые каким-то удивительным образом поступали не из космоса, а из Земли.
Planet Today 22 июня в 06:28
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
5,4K
Общество

В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился

Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
21
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,3K
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