Президент США Дональд Трамп предложил назвать новый коронавирус "Ухань" или "Кунг-флю", вновь обратив внимание на то, что вспышка инфекции была зафиксирована в Китае.

Политика Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер. 140

Политика В Москве прошел юбилейный, 75-й Парад Победы В Москве прошел главный Парад Победы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 35

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 718

Общество Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. 3

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 143

Политика Лукашенко назвал Москву столицей родины Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу. 4

Происшествия Брат найденного залитым в бетон в Астрахани ребенка знал об убийстве Старший брат 12-летнего мальчика, найденного залитым в бетон в Астрахани, знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Ветераны оценили парад Победы на Красной площади Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 647

Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 34

Экономика Тепличный комбинат на Бору построят к концу года По данным регионального минсельхоза, за 2019 год производство овощей в Нижегородской области выросло на 4% до 196,1 тыс. тонн — таким образом, с запуском нового комплекса этот показатель должен вырасти еще на 9% от прошлогоднего уровня. 2

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 661

Футбол Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 5,1K

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Космос Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике Некоторое время назад американские астрофизики обнаружили нечто странное в Антарктике — здесь были зафиксированы космические частицы, которые каким-то удивительным образом поступали не из космоса, а из Земли.