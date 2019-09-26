Трамп отметил, что он опубликует стенограмму, если это так важно. Он посетовал, что постоянно читает фейковые новости на тему их разговора с Зеленским. Многие люди просят показать и эти переговоры, подчеркнул Трамп.

Трамп предложил показать еще один разговор с Зеленским

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