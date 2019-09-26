Политика
Газета.RuТрамп предложил показать еще один разговор с Зеленским
Трамп отметил, что он опубликует стенограмму, если это так важно. Он посетовал, что постоянно читает фейковые новости на тему их разговора с Зеленским. Многие люди просят показать и эти переговоры, подчеркнул Трамп.
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Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика
Российские проекты в сфере биотехнологий не нашли инвесторов
Авторы исследования анализировали сделки с компаниями, осуществляющими деятельность преимущественно на российском рынке, под венчурными понимают инвестиции на сумму до $150 млн в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты.
РБК 03:03
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Футбол
Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»
В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).
Советский спорт вчера в 17:54
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Футбол
«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:26
Политика
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Тимати оставил Анастасию Решетову накануне родов
Нынешняя избранница Тимати, похоже, не будет делать из родов тайну и сама расскажет о радостном событии своим поклонникам.
7Дней.ру вчера в 12:00
Футбол
Воронежский «Факел» оштрафуют после проигранного матча с «Арсеналом»
Вчера, 25 сентября, «Факел» провёл на своём поле матч 1/16 финала розыгрыша Олимп — Кубка России по футболу.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:19
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер трогательно прокомментировала смерть матери
Наконец, взрослая дочь Аллы Вербер Екатерина прервала молчание.
Bimru.ru вчера в 09:13
Политика
Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:56
Авто
Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России
Автоновости дня 01:57
Наука
Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 24 сентября в 11:14
Политика
Путин начал переговоры с Мадуро
Национальная служба новостей вчера в 04:50
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
REGNUM вчера в 04:31
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Здоровье
Челябинский минздрав не нашёл нарушений при начислении медикам зарплат
Представители министерства встретились с сотрудниками станции выяснили, что с 1 января 2018 года их зарплаты не понижались и целиком отвечают отработанному времени.
REGNUM вчера в 06:51
Общество
Губернатор Оренбургской области отреагировал на арест священника
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в изнасиловании приемных детей.
РЕН ТВ 04:53
Общество
Единый кампус СПбГУ построят в Пушкине
Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета построят в Пушкине.
Росбалт 04:56
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Происшествия
Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США
Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США.
Вести.Ru 04:09
Гаджеты
Intel подставила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13