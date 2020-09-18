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Российская газета
Российская газета

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.В источнике
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Комсомольская правда

Трамп назвал условие для помилования Ассанжа

Комсомольская правда10:48
RT на русском

Адвокат рассказала об условии Трампа для помилования Ассанжа

RT на русском09:32
Lenta.ru

Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Lenta.ru08:19
Коммерсантъ

Адвокат Ассанжа заявила, что Трамп предлагал помиловать его в обмен на раскрытие источников

Коммерсантъ08:50
РИА Новости

Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа

РИА Новости08:48
РБК

Адвокат сообщил о предложении Трампа помиловать Ассанжа

РБК08:35
ТАСС

Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года

ТАСС08:58

Названа цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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Парламент ФРГ отказался голосовать по остановке «Северного потока-2»

Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта "Северный поток 2". Предложение парламентской фракции "Зеленые" по блокировке проекта передано в профильный комитет парламента – по экономике и энергетике.
Вести.Ru09:51
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