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Российская газета
Российская газета

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.В источнике
С чего всё началось
Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет источник, позволивший получить доступ к электронным письмам национального комитета демократической партии США перед выборами в стране в 2016 г. Об этом сообщает Reuters
 со ссылкой на адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.
Ведомостивчера в 09:06
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Комсомольская правда

Трамп назвал условие для помилования Ассанжа

Комсомольская правдавчера в 10:48
RT на русском

Адвокат рассказала об условии Трампа для помилования Ассанжа

RT на русскомвчера в 09:32
РБК

Адвокат сообщил о предложении Трампа помиловать Ассанжа

РБКвчера в 08:35
Коммерсантъ

Адвокат Ассанжа заявила, что Трамп предлагал помиловать его в обмен на раскрытие источников

Коммерсантъвчера в 08:50
РИА Новости

Адвокат рассказала, как Ассанжу предлагали помилование от имени Трампа

РИА Новостивчера в 08:48
ТАСС

Трамп предлагал Ассанжу помилование за указание на источник кибератак 2016 года

ТАССвчера в 08:58
Lenta.ru

Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Lenta.ruвчера в 08:19

Из-за коронавируса в Башкирии запретили въезд в семь районов и городов

Как следует из документа, ограничен доступ граждан, не проживающих постоянно на территории города или района, а также иностранцев, либо тех, у кого нет специальных пропусков, выданных местными администрациями.
Из-за коронавируса в Башкирии запретили въезд в семь районов и городов
Аргументы и Факты - Уфавчера в 12:03
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Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
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Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался в проблемах с алкоголем

Помочь актеру в нелегком деле борьбы с пристрастием к алкоголю пытались экс- и нынешняя супруги, но окончательное решение завязать со спиртным Половцев принял сам, передает портал «Дни.ру».
Слово и Дело17 сентября в 12:44

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ruвчера в 04:31
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Российский спектрометр АЦС не обнаружил фосфин в атмосфере Марса

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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газетавчера в 08:23
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Минфин РФ предложил предоставить «Роснефти» льготы на 460 млрд

Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает предоставление льгот для северной части Приобского месторождения «Роснефти» [ХМАО] в объеме 46 млрд рублей ежегодно в течение десяти лет.
URA.Ru16 сентября в 16:35

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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