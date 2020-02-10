Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа

Администрация США предложила сократить расходы на Госдеп в следующем году более чем на 10 млрд долларов. Об этом говорится в проекте бюджета на 2021 финансовый год, размещенном на сайте Белого дома.
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Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что с 10 по 14 февраля американские и украинские военные исследуют территорию России.
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