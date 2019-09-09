Политика
Вести.RuТрамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева
Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной. При необходимости, оговорился при этом Трамп. Он оценил обмен между Москвой и Киевом по формуле 35 на 35.
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Думаю, что то, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 15:16
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