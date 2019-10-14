Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!

Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам. Спустя два дня после начала турецкой операции президент США далМинфину право ввести «существенные санкции» против Турции.

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Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Общество Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новую версию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством.

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