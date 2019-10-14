Армия и оружие

РБКРБКТрамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»

Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам. Спустя два дня после начала турецкой операции президент США далМинфину право ввести «существенные санкции» против Турции.
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Дональд Трамп
Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда 16:08

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Трамп выводит войска США из Сирии. Курдов он предложил защищать «хоть Наполеону Бонапарту»

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