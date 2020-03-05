Политика
РИА НовостиТрамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп предложит России и Китаю трехсторонний договор по контролю над вооружениями
Коммерсантъвчера в 15:40
Трамп намерен предложить России и Китаю трехсторонний контроль над вооружениями
Газета.Ruвчера в 15:20
Трамп предложит новую сделку по контролю над вооружением России и Китаю
Комсомольская правдавчера в 15:12
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Биатлон
Немка Дениз Херрман победила в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Политика
Запрет на иностранную недвижимость не попал в поправки к Конституции
Запрет на владение иностранной недвижимостью не попал в проект поправок в Конституцию РФ, 6 марта сообщают «Ведомости».
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
Кино
Актрисы Кравченко и Железняк уехали со съемок сериала «Сваты 7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи человек
В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 409.
Политика
«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Армия и оружие
Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Экономика
Свердловская область исключена из программы субсидирования горячего питания в школах
О закреплении практики бесплатного питания в начальной школе высказался Владимир Путин во время послания Совету Федерации.
Происшествия
Под Челябинском загорелся цех пиломатериалов
Биатлон
МОК прояснил свой ответ по поводу поддельных подписей Родченкова
МОК дали время на пояснение этого вопроса и вот ответ пришел: - Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией, - цитирует ТАСС заявление Международного Олимпийского Комитета.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Происшествия
Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Экономика
«Продимекс» может продать Мелеузовский сахарный завод
«Продимекс» в январе сообщил, что временно, «до экономически более благоприятных времен», замораживает работу Мелеузовского сахарного завода из-за двукратного снижения цен на белый сахар в течение года.