Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

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Происшествия Калининградский таксист изнасиловал школьницу Региональный СК возбудил уголовное дело в адрес 23-летнего жителя Калининграда. Он обвиняется в изнасиловании 15-летней школьницы.

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Общество Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.