Политика
РИА НовостиТрамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
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Трамп намерен предложить России и Китаю трехсторонний контроль над вооружениями
Газета.Ruвчера в 15:20
Трамп предложит новую сделку по контролю над вооружением России и Китаю
Комсомольская правдавчера в 15:12
Трамп предложит России и Китаю трехсторонний договор по контролю над вооружениями
Коммерсантъвчера в 15:40
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Экономика
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Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Политика
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана идут пятый час
Российско-турецкие переговоры в Кремле продолжаются уже пятый час — дольше запланированного.
Здоровье
Власти Камчатки просят Минпромторг поставить в регион медмаски
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к руководству Минпромторга России с просьбой оказать содействие в поставке в край медицинских масок.
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Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний
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Шоу-бизнес
Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч
Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.
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В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
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HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
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Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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Ученые нашли способ замедлить старение
Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
Политика
Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Происшествия
В Прианарье судебные приставы задержаны при получении взятки
Сегодня, 6 марта, следователи возбудили уголовное дело в отношении двух должностных лиц Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области.
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«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
Павлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско
Общество
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Политика
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о снижении возраста выхода на негосударственную пенсию.
Общество
МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт
Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Происшествия
В Кургане за ночь сгорели несколько автобусов
Киберспорт
Mortal Kombat 11 стала временно бесплатной
С 5 по 9 марта в Mortal Kombat 11 пройдут выходные бесплатной игры. В это время все желающие могут опробовать файтинг, не покупая его.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.