Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
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Трамп намерен предложить инициативу по контролю над вооружениями

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Трамп захотел избежать гонки вооружений с Россией и Китаем

Lenta.ruвчера в 15:54

Трамп намерен предложить России и Китаю трехсторонний контроль над вооружениями

Газета.Ruвчера в 15:20

Трамп намерен предложить России и Китаю инициативу в области контроля над вооружениями

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Трамп предложит новую сделку по контролю над вооружением России и Китаю

Комсомольская правдавчера в 15:12

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

РИА Новостивчера в 15:10

Трамп предложит России и Китаю трехсторонний договор по контролю над вооружениями

Коммерсантъвчера в 15:40
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Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Биатлонистка Дениз Херрман из Германии победила в спринте на 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира.
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Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
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Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Экс-сотрудника ДПС в Екатеринбурге подозревают в педофилии

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Переговоры Путина и Эрдогана идут пятый час

Российско-турецкие переговоры в Кремле продолжаются уже пятый час — дольше запланированного.
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Власти Камчатки просят Минпромторг поставить в регион медмаски

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к руководству Минпромторга России с просьбой оказать содействие в поставке в край медицинских масок.
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Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний

Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
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Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч

Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
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Общество

В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина

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HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 23:31
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
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Ученые нашли способ замедлить старение

Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
Газета.Ru 01:14
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Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Интерфакс вчера в 13:32
Происшествия

В Прианарье судебные приставы задержаны при получении взятки

Сегодня, 6 марта, следователи возбудили уголовное дело в отношении двух должностных лиц Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области.
Байкал24 01:50
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«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Футбол

Павлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско

Metaratings вчера в 09:18
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.
Известия вчера в 21:03
Политика

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о снижении возраста выхода на негосударственную пенсию.
Труд вчера в 10:07
Общество

МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
РБК вчера в 23:02
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Газета.Ru 01:23
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Mortal Kombat 11 стала временно бесплатной

С 5 по 9 марта в Mortal Kombat 11 пройдут выходные бесплатной игры. В это время все желающие могут опробовать файтинг, не покупая его.
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Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Румянцев сообщил, что сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, в центре выявляют примерно треть ошибочных диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.
РБК вчера в 23:00
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