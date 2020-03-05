Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Экономика Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.

Здоровье Власти Камчатки просят Минпромторг поставить в регион медмаски Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к руководству Минпромторга России с просьбой оказать содействие в поставке в край медицинских масок.

Экономика Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.

Происшествия В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус "По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.

Экономика В России 38 банков попали в группу риска В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.

Политика Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Происшествия В Прианарье судебные приставы задержаны при получении взятки Сегодня, 6 марта, следователи возбудили уголовное дело в отношении двух должностных лиц Шелеховского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого Федеральное бюро расследований (ФБР) США решило привлечь в свои ряды информаторов, запустив рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.

Политика Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.