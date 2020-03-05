Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
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Трамп намерен предложить инициативу по контролю над вооружениями

RT на русском18:30

Трамп намерен предложить России и Китаю трехсторонний контроль над вооружениями

Газета.Ru15:20

Трамп намерен предложить России и Китаю инициативу в области контроля над вооружениями

ТАСС15:27

Трамп захотел избежать гонки вооружений с Россией и Китаем

Lenta.ru15:54

Трамп предложит новую сделку по контролю над вооружением России и Китаю

Комсомольская правда15:12

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

РИА Новости15:10

Трамп предложит России и Китаю трехсторонний договор по контролю над вооружениями

Коммерсантъ15:40
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
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Полузащитник «Реала» подвергся хирургическому вмешательству из-за трещины малоберцовой кости правой ноги По информации официального сайта «Реал» 29-летний футболист сборной Бельгии перенес операцию успешно.
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Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь

Как Владимир Путин и Реджеп Эрдоган решили прекратить огонь 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Москве провели переговоры о ситуации в Идлибской зоне и подписали протокол не только о прекращении огня, но даже и о совместном патрулировании на одном из самых горячих участков.
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На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

Четверо россиян находятся на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, на борту которого идет проверка пассажиров на коронавирус, сообщили в пятницу РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.
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Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины

Верховная рада Украины отправила в отставку генерального прокурора страны Руслана Рябошапку.
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Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
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Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
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Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

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Взгляд.ру 03 марта в 11:28
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