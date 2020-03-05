Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
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Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

РИА Новости15:10

Трамп предложит России и Китаю трехсторонний договор по контролю над вооружениями

Коммерсантъ15:40

Трамп намерен предложить России и Китаю инициативу в области контроля над вооружениями

ТАСС15:27

Трамп захотел избежать гонки вооружений с Россией и Китаем

Lenta.ru15:54

Трамп намерен предложить России и Китаю трехсторонний контроль над вооружениями

Газета.Ru15:20

Трамп предложит новую сделку по контролю над вооружением России и Китаю

Комсомольская правда15:12

Трамп намерен предложить инициативу по контролю над вооружениями

RT на русском18:30
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Утверждена новая структура аппарата правительства

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Основу первого сериала составят мир и персонажи книги "Чарли и шоколадная фабрика", а второе телешоу описывается как "полностью оригинальная" история об умпа-лумпах – маленьких человечках, которые работают на фабрике Вилли Вонки и очень любят петь.
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%

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Скрытый экспорт из России сократился на 13%

По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
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С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
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Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100

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Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
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Путин проводит встречи с главами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин проводит встречи с главами думских фракций в Кремле.
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В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

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