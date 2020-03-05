Политика
РИА НовостиТрамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
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Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Кино
Тайка Вайтити снимет «Чарли и шоколадную фабрику» для Netflix
Основу первого сериала составят мир и персонажи книги "Чарли и шоколадная фабрика", а второе телешоу описывается как "полностью оригинальная" история об умпа-лумпах – маленьких человечках, которые работают на фабрике Вилли Вонки и очень любят петь.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Хоккей
Кучеров забил третий гол в ворота «Монреаля»
Третью шайбу в матче забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Этот год стал для него 32-м в текущем сезоне.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Армия и оружие
Военные США пожаловались на кабанов, рвущих секретные кабели в Польше
Общество
Вильфанд раскритиковал прогноз о «малиновом лете»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал прогноз центра «Фобос» о «малиновом лете».
Здоровье
Онкологи рассказали о первых симптомах рака поджелудочной железы
Британские онкологи обнаружили самый ранний симптом рака поджелудочной железы.
Энергетика
Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
Общество
Скрытый экспорт из России сократился на 13%
По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи
С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
Общество
Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100
Музыка
Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Политика
Путин проводит встречи с главами думских фракций
Президент РФ Владимир Путин проводит встречи с главами думских фракций в Кремле.
Гаджеты
Китайская компания TCL показала прототипы гибких смартфонов
Все гаджеты, показанные компанией TCL, были оснащены ЖК-панелями ее собственного производства.
Общество
Больничные пособия предложили увеличить из-за нового коронавируса
Пособие по временной нетрудоспособности для работников, отправленных на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, могут увеличить.