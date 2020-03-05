Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

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