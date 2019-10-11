Политика
Вести.RuТрамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
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Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Футбол
Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов
Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов.
ТВ Центр вчера в 12:02
Происшествия
Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Саратов24 02:46
Политика
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
RT на русском 13:01
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика
Зеленский не исключает выход из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Life.ru вчера в 19:11
Политика
Зеленский счел отсутствие авиасообщения с Россией странным
Президент Украины Владимир Зеленский считает странным отсутствие прямого авиасообщения с Россией, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:58
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru 10:13
Шоу-бизнес
Медработник предложил взять интервью у Заворотнюк
Молодой человек давит, что это может быть последним интервью артистки. Он готов к сотрудничеству на условиях полной анонимности.
Вести Подмосковья 02:04
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Пятый канал 09 октября в 22:36
Авто
Toyota представил водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 00:42
Кино
На Netflix вышел фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»
Фильм называется «Путь: Во все тяжкие».
Говорит Москва 11:44
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Шоу-бизнес
Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Телепрограмма 13:06
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную версию
Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Atlas Cross Sport (Teramont Cross Sport), ставший серийным воплощением прошлогоднего концепта Atlas Sport.
Автоновости дня 12:17
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek.
Lenta.ru 18:07
Экономика
В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла
Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.
Газета Кемерова вчера в 04:26
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
РБК 10:39
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Театры
Актер скончался на сцене во время спектакля в Казани
Отмечается, что Арсений Курченков являлся выпускником Казанского театрального училища, Заслуженным артистом республики Татарстан.
Аргументы недели 14:15
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей вчера в 08:42
Хоккей
Пост первого вице-президента ХК «Металлург» занял выходец из ММК
До назначения Сергей Ласьков был главой попечительского совета баскетбольного клуба Руководство ХК "Металлург" приняло решение ввести должность первого вице-президента – директора клуба.
Правда УрФО 09:36
Армия и оружие
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12