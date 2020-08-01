Общество

РБКРБКТрамп предоставил данные о доходах за 2019 год

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
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Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

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Раскрыты доходы Трампа за 2019 год

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Власти США опубликовали выписку о доходах Трампа за 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 22:12

В США опубликовали данные о доходах Трампа

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Власти США опубликовали данные о доходах Трампа

Вести.Ruвчера в 22:11

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за минувший год

Российская газетавчера в 22:10

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год

ТАССвчера в 21:50
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 30 июля в 10:59
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания Kia представила новый минивэн Carnival. Известно, что новинка в будущем появится и в нашей стране.
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Футбол

Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

Издание Forbes представило рейтинг пятидесяти самых дорогих спортивных команд мира по состоянию на 2020 год.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:03
Политика

Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 30 июля в 09:50
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru вчера в 18:50
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили вчера в 04:14
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Общество

Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения

Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
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Общество

В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает мэрия.
РИА Новости вчера в 22:48
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Экономика

Особое мнение: Сергей Гуриев

НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 30 июля в 00:55
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС вчера в 10:16
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Экономика

Накопительную часть пенсии россиян повысили с 1 августа на 9,13%

До повышения средний размер накопительной пенсии в РФ составлял 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1 705 рублей.
Слово и Дело вчера в 22:33
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

Газета.Ru вчера в 15:25
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Авто

GM разворачивается в Россию через Узбекистан

В.А.: UzAuto Motors получила право на определенных условиях начать продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента на целом ряде рынков, в том числе и рынке РФ.
Expert.ru 30 июля в 14:53
Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 30 июля в 11:05
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru вчера в 17:51
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Финансы

Ксения Собчак назвала россиян, хранящих деньги в рублях, идиотами

Лишь 20% россиян приняли решение хранить сбережения в иностранной валюте, несмотря на то что рубль не отличается стабильностью в последнее время.
Bimru.ru 30 июля в 10:13
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Общество

Малышева заявила об опасности защитных масок для детей

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru вчера в 20:47
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Армия и оружие

Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан

Московский Комсомолец вчера в 07:29
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Космос

Внутри останков сверхновой 1987 года «увидели» нейтронную звезду

ТАСС Наука вчера в 09:39
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
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Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса

Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
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Общество

В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 07:46
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