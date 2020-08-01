Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

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