Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона. Об этом сообщает AP News, ссылаясь на аудиозапись с американским лидером.

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

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