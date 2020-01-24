Политика
Газета.RuТрамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона. Об этом сообщает AP News, ссылаясь на аудиозапись с американским лидером.
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Опубликована дискредитирующая Трампа запись делового ужина с обсуждением Украины
Lenta.ruвчера в 21:34
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На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
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25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Происшествия
SoftBank сообщил о «низком уровне конфиденциальности» похищенных для России данных
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
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Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
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Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
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Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.
Политика
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
В Кирове открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня
В Кировской областной больнице открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Госдума поддержала в первом чтении президентский законопроект о поправках к Конституции.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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США на территории Европы отработают сценарий войны с Россией
Сценарий учений предполагает начало войны между силами НАТО и Россией в 2028 году, задача учений — отработка ведения военных действий против России с применением новейших методов ведения войны, новейшей техники и применение «экспериментальной стратегии».
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Общество
Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань
Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Интернет
Windows 7 не может умереть. От Microsoft требуют дать ОС вторую жизнь
Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) решил поддержать общественность и опубликовал петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 вторую жизнь.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Политика
Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков
План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".