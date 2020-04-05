В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, на этой и следующей неделе в стране будет «много смертей» от коронавируса.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Общество Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.

Общество В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Общество В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».

Общество Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Политика На Украине рассказали о панике Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Энергетика Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.

Происшествия Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.

Общество Аксенов рассказал о запасах воды в Крыму По состоянию на начало апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 106,2 миллионов кубометров (на 88 миллионов кубометров меньше чем на эту же дату в 2019 году), сообщили в гидрометцентре Крыма.