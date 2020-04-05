Коронавирус

ПрофильПрофильТрамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, на этой и следующей неделе в стране будет «много смертей» от коронавируса.
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COVID-19 в мире: «пророчества» Трампа, Германия против США и британцы против сотовых вышек

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Трамп ожидает роста числа жертв коронавируса в США в ближайшую неделю

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Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в США

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Трамп предрек большое число смертей от коронавируса в США

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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия вчера в 21:02
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия 02:19
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Наука

Ученые изучили «годовые кольца» зубов

Американские исследователи рассказали, что им удалось обнаружить «отпечатки» событий из жизни после изучения «годовых колец» зубов.
Anonsens 02 апреля в 04:17
Экономика

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
URA.Ru 01:52
Общество

«Не в полицейском государстве живем»: Соловьев о Кубани

Телеведущий одёрнул чиновников: "Что-то совсем передавили, не в полицейском государстве живём" Ранее "Живая Кубань" писала, что в Краснодаре продлили действие ранее выданных пропусков.
Живая Кубань 02:30
Общество

Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса

Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.
Известия вчера в 21:30
Общество

В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая

Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
REGNUM вчера в 20:50
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК вчера в 13:54
Общество

В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса

На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.
АиФ Челябинск вчера в 05:21
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Общество

Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
9111.ru вчера в 05:15
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 02:28
Энергетика

Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Интерфакс 03 апреля в 01:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о гибели двух сотрудников Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны ВС Украины населенного пункта Калиново.
РИА Новости 01:43
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Шоу-бизнес

Погребняк, Самедов, Павлюченко и Овечкин снялись в новом клипе Бузовой

В ролике снялись многие российские звёзды, включая футболистов Павла Погребняка, Александра Самедова и Романа Павлюченко, а также хоккеиста Александра Овечкина.
Чемпионат 03 апреля в 17:37
Экономика

Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку

Рекордный рост Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года.
Известия вчера в 17:01
Общество

Аксенов рассказал о запасах воды в Крыму

По состоянию на начало апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 106,2 миллионов кубометров (на 88 миллионов кубометров меньше чем на эту же дату в 2019 году), сообщили в гидрометцентре Крыма.
РИА Новости 02:05
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Общество

В Иркутской области подтвердили девятый случай заражения коронавирусом

Девять случаев заражения коронавирусом зарегистрировал в Иркутской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, 5 апреля сообщает штаб в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 02:01
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