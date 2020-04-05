В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, на этой и следующей неделе в стране будет «много смертей» от коронавируса.

Политика В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.

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