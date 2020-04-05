Коронавирус
ПрофильТрамп предрек США «много смертей» от коронавируса
В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, на этой и следующей неделе в стране будет «много смертей» от коронавируса.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой
Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
Энергетика
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Авто
КамАЗ выпустил конкурента ГАЗели
Впервые анонсированная в 2019 году новая разработка компании КамАЗ - основной конкурент ГАЗели с названием "Компас" будет представлена в четырех вариантах.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля
Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Иркутске восстановили теплоснабжение Свердловского округа
4 апреля в 19:00 в Иркутске возобновили теплоснабжение Свердловского округа, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Здоровье
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочка
У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Происшествия
Подъезд дома обрушился в результате взрыва газа в Орехово-Зуево
Ранее агентство сообщало, что в многоквартирном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв.
Космос
Новый цикл солнечной активности может начаться уже в этом месяце
Постепенное изменение магнитного поля нашей звезды обусловливает 11-летний цикл, однако подробное описание этой связи, а также механизмы возникновения проявлений активности Солнца, таких как солнечные пятна, до сих пор исследованы в недостаточной мере.
Здоровье
В Бурятии число заболевших коронавирусом выросло до 35
В Бурятии подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 35-ти.
Кино
Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод
Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Экономика
Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих
Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Политика
В США умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас
Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас умер в США на 77-м году жизни.
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.