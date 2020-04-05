Коронавирус

ПрофильПрофильТрамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, на этой и следующей неделе в стране будет «много смертей» от коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса

РБК18:03

Трамп предрек большое число смертей от коронавируса в США

Известия17:21

Трамп предсказал «много смертей» от COVID-19 в США в ближайшее время

Взгляд.ру16:50

Трамп ожидает роста числа жертв коронавируса в США в ближайшую неделю

RT на русском17:12

Трамп предсказал большое число смертей от коронавируса в США

Lenta.ru16:48

Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США

Газета.Ru16:39

Трамп предрек большое количество смертей от коронавируса в США

РИА Новости16:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 15:52
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Шоу-бизнес

Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой

Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
OvideO.ru 15:23
Энергетика

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс».
Lenta.ru 20:34
Политика

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Известия 18:57
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb вчера в 14:10
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Авто

КамАЗ выпустил конкурента ГАЗели

Впервые анонсированная в 2019 году новая разработка компании КамАЗ - основной конкурент ГАЗели с названием "Компас" будет представлена в четырех вариантах.
МонаВиста вчера в 16:49
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до конца апреля

Режим полной самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 апреля.
ТАСС 09:05
Происшествия

В Иркутске восстановили теплоснабжение Свердловского округа

4 апреля в 19:00 в Иркутске возобновили теплоснабжение Свердловского округа, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
Твой Иркутск 21:31
Здоровье

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс 22:11
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочка

У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Пятый канал 14:54
Происшествия

Подъезд дома обрушился в результате взрыва газа в Орехово-Зуево

Ранее агентство сообщало, что в многоквартирном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв.
Live24 08:01
Космос

Новый цикл солнечной активности может начаться уже в этом месяце

Постепенное изменение магнитного поля нашей звезды обусловливает 11-летний цикл, однако подробное описание этой связи, а также механизмы возникновения проявлений активности Солнца, таких как солнечные пятна, до сих пор исследованы в недостаточной мере.
AstroNews.ru вчера в 15:28
Здоровье

В Бурятии число заболевших коронавирусом выросло до 35

В Бурятии подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 35-ти.
Российская газета вчера в 23:14
Кино

Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM вчера в 09:29
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Экономика

Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих

Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
НТР 24 вчера в 14:31
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Политика

В США умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас

Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас умер в США на 77-м году жизни.
РЕН ТВ 18:48
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru 13:57
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru вчера в 05:00
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Мой Брянск 02:27
ещё по теме
Главное