Политика

Piter.tvPiter.tvТрамп предсказал конец эпидемии коронавируса

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса. Президент США заявил, что болезнь отступит в ближайшие месяцы.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Трамп назвал вероятный срок окончания распространения коронавируса

РБКвчера в 14:30

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 11:53

Трамп считает, что вспышка вызванной коронавирусом пневмонии прекратится в апреле

ТАССвчера в 13:00

Трамп рассказал о борьбе с коронавирусом в США

News.ruвчера в 13:45

Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 12:14

Трамп предсказал сроки конца эпидемии коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:10

Трамп: вспышка коронавируса может прекратиться в апреле

Коммерсантъвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

РИА Новости вчера в 09:14
Политика

Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
РБК 00:46
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Армия и оружие

National Interest рассказал, как США покупали российские истребители

Американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest опубликовало статью, в которой журналист Роберт Бекхузен рассказывает, как Молдавия за «гуманитарную помощь» на скромную сумму продала Соединенным Штатам истребители МиГ-29, доставшиеся ей от СССР, пишет «ИноСМИ.ru».
Невские Новости вчера в 16:38
Общество

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Политика Сегодня вчера в 06:30
Здоровье

Омбудсмен выступила за закрытие центра Саратова для личного транспорта

Сегодня члены фракции КПРФ Саратовской областной думы встретились с уполномоченным по правам человека Татьяной Журик.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:37
Общество

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru вчера в 13:02
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Коммерсантъ 09 февраля в 04:52
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Наука

Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова

Отмечается, что говорить о стопроцентной готовности вакцины на данный момент нельзя, однако ученые из Китая первыми преступили к испытанию лекарственного препарата от коронавируса.
Слово и Дело вчера в 13:04
Технологии

Каждый четвертый интернет-пользователь попадается в лапы мошенников

Каждый четвертый пользователь Сети попадается на мошеннические уловки по социальной инженерии.
ФедералПресс 00:36
Политика

Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Александр Дубинский, представляющий в Верховной раде партию президента Владимира Зеленского, заявил, что украинская промышленность гибнет.
Газета.Ru 00:49
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Политика

Филиппины прекращают действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
ТАСС 01:19
Политика

МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Взгляд.ру 01:34
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Усинске

Piter.tv 09 февраля в 05:38
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru вчера в 03:24
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

Радио Маяк вчера в 23:12
Технологии

Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

По сведениям издания, операторы направили заместителю главы минсвязи РФ Олегу Иванову письма с отчетами по тестированию оборудования для реализации закона о «суверенном рунете» — систем фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
БИЗНЕС Online вчера в 07:15
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное